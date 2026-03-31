深夜の歌舞伎町で、路上に佇む若い女性に話しかけるスーツ姿の男性。この後2人はラブホテル街へと消えていった3月25日、売春防止法の見直しに関する法務省の検討会が始まった。「買う側」への処罰規定のない同法の改正について有識者を交えた議論が行われ、今秋の臨時国会か、来年の通常国会での法改正を目指すとみられている。【写真】個人売春の舞台・大久保公園「近年、社会問題となっている新宿・歌舞伎町などでの路上で、いわ