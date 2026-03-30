「1週間500球」1日ずれ込めば2回戦の143球が“消える”第98回選抜高校野球大会は、31日に予定されている決勝で、智弁学園（奈良）と大阪桐蔭が全国制覇をかけて戦う。天気が心配されるなか、2016年以来2度目の優勝を狙う智弁学園にとっては、絶対的エースの最速149キロ左腕・杉本真滉（まひろ）投手（3年）の球数制限を考えると、雨天順延となった方が有利に働きそうな事情がある。智弁学園の小坂将商（まさあき）監督は29日、