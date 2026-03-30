株式会社伊藤園は、３月30日（月）発売の新商品「TULLY‘S COFFEE PLATINUM WHITE Café au Lait」のトレインジャック広告を同日より東京メトロ東西線の一部編成で展開する。あふれんばかりのミルク感にこだわった新商品をPRすべく、今回は中づりや窓上など車内のいたるところに白色やカフェオレ色を基調としたビジュアルを掲出。中づりにはミルクを愛してやまないカフェオレ開発担当者がミルク感をアピールするために独自に実