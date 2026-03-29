3回に155キロを捉えて左越え弾米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手が28日（日本時間29日）、バージニア工科大戦に先発出場し、今季9本目となる本塁打を放った。直近6試合で4発という大暴れに、ファンからは「また進化してる」「頼むからメジャー行ってくれ」と驚きの声が上がっている。豪快な一発が飛び出したのは、3回1死走者なしで迎えた打席だった。相手投手が投じた96マイル（約154.5キロ）の速球を弾き返し、逆方向と