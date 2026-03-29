「3番・右翼」で先発…石川のスクリューを左翼席に運んだ■巨人 ー 阪神（29日・東京ドーム）阪神・森下翔太外野手が29日、東京ドームで行われた巨人との開幕戦に「3番・右翼」で先発出場。9回に敵地で豪快な一発を放ち、今季1号に場内は騒然とした。8-6と乱打戦が展開された伝統の一戦。9回1死から森下が打席を迎えると、カウント2-0から石川達也投手のスクリューを強振した。NPB+によると、飛距離114.6メートル、打球速度158