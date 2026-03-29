新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、７人組グローバルHIPHOPガールズグループ・H//PE Princess（ハイププリンセス）の初冠番組となる全８話の特別番組『H//PE Princessのハイスクール！プリンセス』を４月１日（水）夜９時より独占無料配信することを決定した。 H//PE Princessは、2025年に日韓合同オーディション番組から誕生した７人組グループ。2026年上半期のデビューを前に岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）や韓