昨年最下位のロッテ＆ヤクルトが開幕2連勝“珍事”とは言わせない――。プロ野球は28日、各地で6試合が行われた。パ・リーグはロッテが西武に11-0で大勝し、ヤクルトはDeNAに5-2で競り勝った。昨年のセ、パの最下位球団が揃って開幕2連勝を飾り、ファンも「野球って面白い」と盛り上がっている。ヤクルトは昨季、優勝した阪神に26.5ゲーム差をつけられての最下位に。主砲の村上宗隆内野手がホワイトソックスに移籍し、得点力低下