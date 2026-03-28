激戦必至のパ・リーグ2026年3月、ベネズエラの優勝で幕を閉じたワールド・ベースボール・クラシック。侍ジャパンはベスト8に終わったが、日本ラウンドでの熱戦やマイアミでの戦いは大きな熱狂を生み、選手にも確かな収穫をもたらした。その経験を携え、舞台は再び日本へと移る。27日、2026年のパ・リーグが開幕した。世界を経験した選手と国内で準備を重ねた選手が同じ舞台に立ち、新たなペナントレースが始まる。戦力が拮抗す