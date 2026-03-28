大谷は3打数無安打1四球【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックスとの開幕第2戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3打数無安打1四球だった。打率.167。1点を追う3回1死、右腕ネルソンから四球を選んだ。昨年8月24日（同25日）の敵地・パドレス戦から続ける連続試合出塁を「33」に伸ばした。なお、自己最長は36試