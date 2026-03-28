新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、新作アニメ『お気楽領主の楽しい領地防衛〜生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に〜』を最終回放送翌日の３月29日（日）午後３時より初めて全話無料一挙放送する。 『お気楽領主の楽しい領地防衛〜生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に〜』は、小説投稿サイト「小説家になろう」で連載され、「オーバーラップノベルズ」より刊行中の、赤池宗によるライトノベルが原作の異世界