阪神戦に6回79球で3安打1失点■巨人 3ー1 阪神（27日・東京ドーム）プロ野球が27日、各地で一斉に開幕。巨人は阪神に3-1で勝利し、幸先のいいスタートを切った。白星の立役者は球団64年ぶりの新人開幕投手を務めたドラフト1位・竹丸和幸投手。6回1失点の快投で昨季のセ・リーグ王者を圧倒し、「もはや伝説」「ニュースター誕生」とジャイアンツファンは大歓声を上げた。初回2死から森下にヒットを許し、迎えるは4番の佐藤。左