ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】ドジャースー Dバックス（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われるダイヤモンドバックスとの開幕第2戦に「1番・指名打者」で先発出場する。今季初本塁打が期待される。前日26日（同27日）の開幕戦では「1番・DH」で先発出場し、初回に右前打を放った。開幕戦で安打を放つのは4年連続で、シーズン初打席初安打