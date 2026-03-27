西武の平沢大河が1号2ランパ・リーグ球団主催のファーム公式戦が27日、各地で5試合が行われた。ソフトバンクはオリックスに9-5で勝利した。ソフトバンクは初回、山本恵大外野手の適時打などで3点を先制。2回にも笹川吉康外野手の2点適時二塁打などで一挙5点を追加した。先発の東浜巨投手は5回10安打4失点で降板も、2番手の張峻ウェイ投手が2回無失点の好リリーフ。敗れたオリックスは、先発の山岡泰輔投手が4回8失点（自責点6）