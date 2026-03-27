西武の平沢大河が1号2ラン

パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が27日、各地で5試合が行われた。ソフトバンクはオリックスに9-5で勝利した。ソフトバンクは初回、山本恵大外野手の適時打などで3点を先制。2回にも笹川吉康外野手の2点適時二塁打などで一挙5点を追加した。先発の東浜巨投手は5回10安打4失点で降板も、2番手の張峻ウェイ投手が2回無失点の好リリーフ。敗れたオリックスは、先発の山岡泰輔投手が4回8失点（自責点6）と誤算だった。

ロッテはオイシックスに0-5で敗れた。先発の唐川侑己投手は5回3失点と試合を作るも、打線が相手投手陣を攻略できず、8回1死2、3塁の好機も生かせなかった。8回には3番手の秋山正雲投手が追加点を奪われ、そのまま完封負けを喫した。

楽天はヤクルトに0-1で敗れた。先発の早川隆久投手は、8回までわずか2安打の投球を披露。しかし9回、連打と失策で無死二、三塁のピンチを背負うと、犠飛で1点を失った。打線は2回に2死満塁の好機を作ったが、あと1本が出ず。早川は9回103球を投げて8奪三振1失点で完投したものの、打線の援護に恵まれなかった。

日本ハムは1-5で巨人に敗れた。先発の福島蓮投手は4回1/3を投げて2失点。7回に細川凌平内野手の適時打で1点を返すも、9回に生田目翼投手が、失策をきっかけに4連打を浴びて3失点。終盤にリードを広げられる形となった。

西武は5-11で中日に大敗した。3回に平沢大河内野手の1号2ラン、仲三優太外野手の1号ソロで勝ち越しに成功。しかし先発の川下将勲投手が5回6失点、2番手の青山美夏人投手も2本の被弾で5点を失った。打線では仲三が2安打2打点と奮闘したが、乱打戦を制することはできなかった。