俳優・アーティストののんが25日、オフィシャルブログを更新。ファッション誌「GINZA」のWEB特集「のんと〈セザンヌ〉の、パリで過ごす一日」の撮影カットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 この日、「日々のドレス」と題してブログを更新したのんは、フランス発のブランド〈Sézane（セザンヌ）〉をまとったビジュアルを複数枚公開。パリの街並みを背景に、日常の中に溶け込む洗練されたスタイリングを披露。 さりげ