昨季引退したカーショー氏が「NBCスポーツ」の解説に【MLB】ドジャース 8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースは26日（日本時間27日）に本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦に臨んだ。米放送局「NBCスポーツ」で放送された注目の一戦。ドジャースベンチの横にいた“人物”に米ファンから戸惑いの声が次々と上がっている。ドジャースタジアムのグラウンドに、見慣れない姿の超大物が現れた。髪をピッチリ