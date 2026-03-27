昨季引退したカーショー氏が「NBCスポーツ」の解説に

【MLB】ドジャース 8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャースは26日（日本時間27日）に本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦に臨んだ。米放送局「NBCスポーツ」で放送された注目の一戦。ドジャースベンチの横にいた“人物”に米ファンから戸惑いの声が次々と上がっている。

ドジャースタジアムのグラウンドに、見慣れない姿の超大物が現れた。髪をピッチリ決め、髭を剃り、スーツで登場した大男。クレイトン・カーショーだ。ドジャース一筋18年で通算223勝を挙げた左腕は昨季限りで現役引退。今季からNBCスポーツで解説を行うことになった。

現役時代は長く伸ばした髪や無精髭がトレードマークでもあったが、この日は髪を短く刈り込み、髭も綺麗に剃り落としていたMLB公式X（旧ツイッター）は「これに慣れるには時間がかかる。2026年のクレイトン・カーショーの新しい装い」と綴って紹介するなど、開幕戦ではひと際視線を集めていた。

ドジャーブルー以外の服に身を包んだレジェンドに対し、米ファンも騒然としている。「今本当に間違っていると感じる」「とても違和感がある……」「これは、私は嫌だね（涙）」「とんでもなく奇妙だ」「スーツで髭も剃ってるし。本当に違和感あるね」「感情的になっちゃうよ」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）