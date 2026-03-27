個性際立つ「幕張流星群」とチームの盛り上げ役パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルで「パ・リーグ FANS MEETUP2026」が公開中。ロッテ編には小川龍成内野手、宮崎竜成内野手、寺地隆成捕手が出演した。3人はいずれも名前が「リュウセイ」であることから「幕張流星群」と呼ばれている。3人の関係性について小川は「仲良くやらせていただいてます」と語る。さらに「幕張流星群を一番盛り上げているのは宮崎。まだまだ皆