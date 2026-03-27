個性際立つ「幕張流星群」とチームの盛り上げ役

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルで「パ・リーグ FANS MEETUP2026」が公開中。ロッテ編には小川龍成内野手、宮崎竜成内野手、寺地隆成捕手が出演した。3人はいずれも名前が「リュウセイ」であることから「幕張流星群」と呼ばれている。

3人の関係性について小川は「仲良くやらせていただいてます」と語る。さらに「幕張流星群を一番盛り上げているのは宮崎。まだまだ皆さん、知らない一面があると思う。いいキャラしてるので」と宮崎を推した。

チームの「盛り上げ番長」についての話題でも、小川は宮崎の名前を挙げた。友杉篤輝内野手、池田来翔内野手、富山紘之進投手、松石信八捕手の名前が挙がる中、存在感を示した形である。

宮崎は「とりあえずデカい声でしゃべったら、みんな笑ってくれるんで」と円陣での工夫を明かす。「毎回デカい声を出してたら、慣れてくると思う。ちょっと抑えめでいって、チーム状況に合わせてやっていこうかな」と今季のイメージを語った。

ライバルへの評価と見えた実力、交流の一面

「褒めちぎりトーク！」では、他球団のライバル選手について言及した。宮崎は楽天・村林一輝内野手について「よくサードゴロとられてるし、村林選手じゃない？」と評価。小川も今季のオープン戦で好守に阻まれたと明かした。

寺地は捕手として対峙した経験から「いやらしいというか、追い込まれても簡単に三振しない」と村林の打撃を分析。攻守にわたり警戒すべき存在であると語った。

宮崎は西武・滝澤夏央内野手についても「抜けたなと思った打球を全部とってる」と守備範囲の広さを称賛。小川は同じく西武・源田壮亮内野手に対し「学生の頃からずっと参考にしていた選手。少しでも近づけるようにと毎日思ってやっている。お手本の選手です」と敬意を示した。

寺地は高校時代に日本代表でチームメートだったソフトバンク・前田悠伍投手についても言及。「対戦を2、3回くらいしましたけど、まっすぐの質とか変化球のキレがすごくよく感じましたし、絶対ビッグになると思います」と同学年のライバルに期待を寄せた。

さらに企画では似顔絵にも挑戦。絵が苦手だという3人だが、寺地と宮崎が小川を、小川が宮崎を描く構図となった。笑顔に包まれた時間の中で、小川がどちらの作品を評価したのか注目が集まる内容となっている。

なお、出演選手19人のサイン入り色紙を合計57人に抽選でプレゼントする企画も実施。応募期間は3月23日午後9時から4月3日午後0時までである。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）