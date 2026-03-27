試合前にチームメート、裏方スタッフにも高級時計をプレゼントドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックスとの開幕戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3打数1安打で打率.333となった。1四球1死球で1試合3出塁を記録し、山本由伸投手の開幕戦勝利に貢献した。試合前にはセイコーの高級時計をチームメートへプレゼント。「Happy Opening Day!!Three-Peat!!Shohei Ohtani」との