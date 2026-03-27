試合前にチームメート、裏方スタッフにも高級時計をプレゼント

ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックスとの開幕戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3打数1安打で打率.333となった。1四球1死球で1試合3出塁を記録し、山本由伸投手の開幕戦勝利に貢献した。

試合前にはセイコーの高級時計をチームメートへプレゼント。「Happy Opening Day!! Three-Peat!! Shohei Ohtani」とのメッセージを添えた。試合後のロバーツ監督は感激していた。

「私も受け取りました。本当に寛大で思慮深いですね。驚くべきことにドジャースに来てから今年で3年目になりますが、毎年開幕日にギフトを贈ってくれるんです。私たちは皆、とても感謝しています」。ドジャース入りした2024年から毎年ギフトを贈っているという。

山本由伸は6回6奪三振2失点で2年連続で開幕戦の勝利投手に。大谷からのギフトについては「光栄に嬉しく思います。スタッフの方がすごく嬉しそうにしていたので。さすがと言いますか、そう感じました」と笑みを浮かべていた。（小谷真弥 / Masaya Kotani）