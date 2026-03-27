山本由伸が6回5安打2失点で開幕戦白星【MLB】ドジャース 8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックスとの開幕戦に8-2で勝利した。山本由伸投手は6回5安打2失点で2年連続の開幕戦白星。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「本調子ではないながらも6回を投げぬいてくれたのは、かなり素晴らしいことだ」と称えた。初回、先頭のケテル・マルテ内野手を、