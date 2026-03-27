山本由伸が6回5安打2失点で開幕戦白星

【MLB】ドジャース 8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックスとの開幕戦に8-2で勝利した。山本由伸投手は6回5安打2失点で2年連続の開幕戦白星。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「本調子ではないながらも6回を投げぬいてくれたのは、かなり素晴らしいことだ」と称えた。

初回、先頭のケテル・マルテ内野手を、スプリットで空振り三振に仕留め“最初のアウト”を奪った。4回に2点を先制されたが、5回と6回は2イニング連続で3者凡退。中盤以降は相手に流れを渡さなかった。6回で95球を投げて5安打2失点、無四球6奪三振でクオリティスタート（QS）を達成。最速は97.4マイル（約156.7キロ）を計測した。

4回、ヘラルド・ペルドモ内野手に2ランを浴びた場面については「カウント0-2の場面で、私が思うに内角高めに投げようとしたのだろう。そしてミスを犯した」とバッテリーに反省を求めた。ただ課題にあげたのはそのシーンだけで、指揮官は次々に称賛の言葉を並べた。

「彼とウィル（スミス捕手）はプレートの両側をうまく使っていたと思う。緩急の使い方もうまかった。そして最後の回（6回）も依然として一流の球だった。私は球数のことを意識していた。彼とウィルは今夜、息が合っていた」と、山本とスミスのバッテリーを高く評価した。

山本は、昨年のカブスとの開幕戦（東京ドーム）でも5回4奪三振3安打1失点の好投。日本人投手としては初の2年連続の開幕戦での勝利投手となり、チームとしても最高のスタートを切った。（Full-Count編集部）