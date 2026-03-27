花咲徳栄は初回に6得点も…第98回選抜高校野球大会は27日、準々決勝が行われた。第2試合では智弁学園（奈良）と花咲徳栄（埼玉）が対戦。花咲徳栄打線が2回までに8得点と圧倒していたが、5回にはスコアが「8-9」とまさかの展開に。高校野球ファンは「初めて見たw」「コールドの流れかと」と驚きを隠せなかった。花咲徳栄は1死から連打と押し出しで2点を先制。なおも2死満塁から3本の適時打で一挙6得点を挙げた。さらに2回も2点