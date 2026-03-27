「第56回日本少年野球春季全国大会」は雨天順延で27日から熱戦開始ボーイズリーグの春の全国大会「スターゼンカップ第56回日本少年野球春季全国大会」が26日に開幕した。中学生の部16試合、中学生女子の部4試合が行われる予定だったが、雨天のため全ての試合が27日に順延。メイン会場となる大田スタジアム（東京都大田区）で開会式のみが、バックネット裏の観客席を使って実施された。多くの来賓が見守る中、出場全チームの