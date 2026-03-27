「第56回日本少年野球春季全国大会」は雨天順延で27日から熱戦開始

ボーイズリーグの春の全国大会「スターゼンカップ 第56回日本少年野球春季全国大会」が26日に開幕した。中学生の部16試合、中学生女子の部4試合が行われる予定だったが、雨天のため全ての試合が27日に順延。メイン会場となる大田スタジアム（東京都大田区）で開会式のみが、バックネット裏の観客席を使って実施された。

多くの来賓が見守る中、出場全チームの主将が入場行進を行い、開会式がスタート。まず、今年度から実施の中学女子の部6チームのキャプテンが行進を行い、続けて、昨年の中学部優勝チーム・愛知尾州ボーイズ（愛知県西支部）を先頭に出場全48チームのキャプテンがプラカードを掲げて、堂々と行進を行った。

小学生の部は、昨年優勝の大阪都島ボーイズ（大阪北支部）から始まり、出場12チームが行進。出場全66チームのキャプテンが出揃った。

式では、主催の報知新聞社から、今回から新たに創設された中学女子の部の優勝旗と優勝カップが、特別協賛のスターゼン株式会社からスターゼンカップが、大冨肇会長に手渡された。

選手宣誓は小学部の深谷ボーイズ（埼玉県西支部）・南雲隼（しゅん）主将、中学女子の部の京葉ガールズ・中川楓佳主将、中学部の狭山西武ボーイズ（埼玉県西支部）・工藤未来主将が大役を担った。

また、スターゼン株式会社からは今回も多くの副賞が用意され、発表されると観客席からは感嘆の声が上がった。

【スターゼンカップ副賞】

優勝：九州産黒毛和牛のロースを丸ごと1本

MVP：九州産黒毛和牛のヒレを丸ごと1本

準優勝：九州産黒毛和牛のローストビーフ6kg分

スターゼン社長賞：ハンバーグ2種、山盛り300個（プレーンとチーズイン各150個）

敢闘賞：全国のマクドナルドで使用できるマックカード3万円分

参加賞：「お肉屋さんのカルパス」各チーム30袋

ボーイズリーグでは今大会の全試合をライブ中継で配信。ボーイズリーグアプリや、公式YouTubeチャンネルで視聴できる。また、大会公式CMと副賞紹介PVを制作し、ライブ中継中に配信され大会を盛り上げている。（First-Pitch編集部）