キャロルは3球三振かと思われたが…【MLB】ドジャースー Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手は26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとのシーズン開幕戦に先発した。初回は無失点の立ち上がり。一方で今季から導入された「ABSチャレンジ」によりストライク判定がボールへ変わる“珍事”があったが、日本のファンからは「めっちゃいい！」と好感の声が寄せられた。先頭のマルテに