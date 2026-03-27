キャロルは3球三振かと思われたが…

【MLB】ドジャースー Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャース・山本由伸投手は26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとのシーズン開幕戦に先発した。初回は無失点の立ち上がり。一方で今季から導入された「ABSチャレンジ」によりストライク判定がボールへ変わる“珍事”があったが、日本のファンからは「めっちゃいい！」と好感の声が寄せられた。

先頭のマルテにはフルカウントから粘られたが、10球目のスプリットで空振り三振に打ち取った。続くキャロルも2球で追い込み、3球目は内角高めに投げ込んだ。球審はストライクコールしたが、打者がチャレンジ。すぐに場内にはリプレーが流れ、惜しくもゾーンから外れていたことでボール判定に変わった。

MLBは今季から自動ストライク・ボール判定システム、「ABS（Automated Ball-Strike）チャレンジ」を導入した。高精度カメラによりストライクゾーンに入ったかどうかを一瞬で判定し、各チームは計2回のチャレンジが与えられている。

注目の開幕戦で山本は“被害者”になったものの、正確なジャッジがされたことに納得の声が広がった。「NPBもはよ」「めっちゃいいじゃん」「日本でもやってほしいな」「NPBも映像判定導入を」「メジャーリーグのストライクだかボールの判定機能あれいいなー」「このスピードで出るなら試合の邪魔しないな」と支持するファンが多いようだ。

山本は3球三振が覆ったものの、キャロルを左飛に抑えた。3番のペルドモには右前に運ばれたが、4番の打席で飛び出したことで結果的に3人で打ち取った。（Full-Count編集部）