ファミリーマート（東京都港区）が、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の新商品として、時計メーカー・シチズン時計と共同開発した腕時計を4月17日に発売します。同ブランドが腕時計を発売するのは、初めてです。【写真】新作を一挙にチェック！ショートパンツ、サンダル！厚めのTシャツ！急な悪天候で使える軽量スリム傘も！新商品の文字盤は、爽やかな白とシックな黒の2色展開。水泳時も着用可能な1