年俸の97％を後払いにする異例の契約形態ドジャース・大谷翔平投手は、米メディア「スポルティコ」が発表した2026年のメジャーリーグ最高年収選手ランキングで、推定1億2700万ドル（約201億8000万円）でトップに立った。特に副収入面では他のスター選手を圧倒。現地の専門家からは驚きの声が上がっている。具体的な内訳を見ると、収入の大部分を占める1億2500万ドル（約198億6000万円）が副収入によるものだ。2位のヤンキース