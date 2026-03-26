年俸の97％を後払いにする異例の契約形態

ドジャース・大谷翔平投手は、米メディア「スポルティコ」が発表した2026年のメジャーリーグ最高年収選手ランキングで、推定1億2700万ドル（約201億8000万円）でトップに立った。特に副収入面では他のスター選手を圧倒。現地の専門家からは驚きの声が上がっている。

具体的な内訳を見ると、収入の大部分を占める1億2500万ドル（約198億6000万円）が副収入によるものだ。2位のヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が同カテゴリーで900万ドル（約14億3000万円）であることを考慮すると、その差は歴然としている。大谷はJALやセイコー、コーセーなど日米の約20社と契約。ワールドシリーズ連覇に伴う関連グッズの爆発的な需要も、この莫大な数値を支える要因となった。

大谷は2023年12月に10年総額7億ドルの巨額契約を結んだが、年俸の97％を後払いにするという異例の形態を選択した。この決断により、契約期間中に受け取る年俸は200万ドル（約3億1000万円）に抑えられている。しかし、副収入がその穴を埋めて余りあるほどの規模に膨れ上がっており、独自のビジネスモデルを確立した。フィールド外でも稀有な能力を発揮する存在感は、メジャーリーグの経済構造そのものを変貌させている。

同メディアでスポーツビジネス・レポーターを務めるカート・バーデンハウゼン氏は25日（日本時間26日）に自身のX（旧ツイッター）を更新。「ショウヘイ・オオタニはどれほど異質な存在なのか。彼の2026年のスポンサー収入予測は、彼を除くMLBの場外収入上位75人の合計をも上回るだろう」と、グラフを用いながら指摘した。

上位75人の総和を凌駕するという事実は、大谷が単なる一選手を超えたグローバルな広告塔であることを物語っており、その市場価値の高さはもはや計り知れない。（Full-Count編集部）