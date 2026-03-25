パ・リーグ全6球場でCM放映やブース出展を実施昨年に続く2期目の契約パ・リーグ6球団とパシフィックリーグマーケティング株式会社は25日、自動車業界を中心に様々な樹脂製品を広く展開する株式会社ニフコと2026年のリーグスポンサーシップ契約を締結したと発表した。ニフコは、パ・リーグ6球団がこれまで取り組んできた革新的な挑戦や、野球の多様な魅力を発信し続ける姿勢に共感。2025年7月に初めてリーグスポンサーシップ