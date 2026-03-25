パ・リーグ全6球場でCM放映やブース出展を実施 昨年に続く2期目の契約

パ・リーグ6球団とパシフィックリーグマーケティング株式会社は25日、自動車業界を中心に様々な樹脂製品を広く展開する株式会社ニフコと2026年のリーグスポンサーシップ契約を締結したと発表した。

ニフコは、パ・リーグ6球団がこれまで取り組んできた革新的な挑戦や、野球の多様な魅力を発信し続ける姿勢に共感。2025年7月に初めてリーグスポンサーシップを締結しており、今年は昨年に引き続き2期目の契約となる。

今回の契約に伴い、パ・リーグが開催される全6球場にてニフコ社のCMが放映されるほか、試合前の「予告先発」の発表時にも提供クレジットが表示される予定となっている。また、ファンの楽しみを広げる施策として、各球場へのイベントブース出展も行われる見込みだ。

イベントブース出展予定は以下の通り。

・4月4日 ロッテ-ソフトバンク（ZOZOマリンスタジアム）

・4月11日 西武-ロッテ（ベルーナドーム）

・4月18日 日本ハム-西武（エスコンフィールド）

・4月25日 オリックス-日本ハム（京セラドーム）

・5月16日 楽天-ソフトバンク（楽天モバイル 最強パーク宮城）

・5月30日 ソフトバンク-広島（みずほPayPayドーム）（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）