日清食品株式会社は、麻雀プロと麻雀好きのタレント・インフルエンサーが対局する番組 「第一回 日清『栄養位』決定戦」を３月28日（土）16:00 に日清食品グループ公式YouTubeチャンネルにて公開する。ことの経緯は、麻雀には対局中に軽食を食べる文化があり、日清食品の「完全メシ」は33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求した商品で、しかも簡単に調理できるだけに「対局中に食べる食事として完全メシはベストなので