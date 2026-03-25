セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「セブン−イレブンよくばりサンド カラーチョコ＆ホイップサンド」を3月31日から発売します。【画像】わわっ、カラースプレーたっぷり！コチラが新商品「カラーチョコ＆ホイップサンド」です！おいしそう！！「セブン−イレブンよくばりサンド」シリーズは、全体の約80％を占めるボリューミーな具材を2枚のパンで挟んだサンドイッチ。新商品の「カラーチョコ＆ホイップサ