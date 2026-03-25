セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「セブン−イレブンよくばりサンド カラーチョコ＆ホイップサンド」を3月31日から発売します。

【画像】わわっ、カラースプレーたっぷり！ コチラが新商品「カラーチョコ＆ホイップサンド」です！ おいしそう！！

「セブン−イレブンよくばりサンド」シリーズは、全体の約80％を占めるボリューミーな具材を2枚のパンで挟んだサンドイッチ。新商品の「カラーチョコ＆ホイップサンド」は、専用のふんわりとした「さくら色のパン」で、たっぷりのホイップクリームとカラフルなチョコスプレーをサンドした一品です。

甘いだけでなく、パンのしっとり感やホイップクリームのなめらかさ、チョコスプレーのカリッとした食感のコントラストが楽しめます。

同社の担当者は発売の経緯について、「テスト販売の際、SNSを中心に大きく話題になったことを受け、このたび全国発売が実現いたしました」といい、開発については「デザートとしての満足感とコンビニならではのお手頃感を、どこまで極められるかという挑戦から、見た目も楽しく、甘すぎず飽きのこない味わいで食べやすい『カラーチョコ＆ホイップ』が完成しました」とコメントしています。

価格は213円（税込み）。沖縄県を除く全国のセブン−イレブンで順次販売されます。

