シーズン初登板は4月1日の本拠地・ガーディアンズ戦【MLB】エンゼルス 3ー0 ドジャース（日本時間25日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地で行われたエンゼルスとのオープン戦最終戦に「1番・投手」で投打同時出場した。今季初めてリアル二刀流での実戦出場。11三振を奪う力投で、5回途中4安打3失点に抑えた。バットでは2打数1安打で打率.308。試合後には自身のインスタグラムを更新。“珍