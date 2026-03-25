シーズン初登板は4月1日の本拠地・ガーディアンズ戦

【MLB】エンゼルス 3ー0 ドジャース（日本時間25日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地で行われたエンゼルスとのオープン戦最終戦に「1番・投手」で投打同時出場した。今季初めてリアル二刀流での実戦出場。11三振を奪う力投で、5回途中4安打3失点に抑えた。バットでは2打数1安打で打率.308。試合後には自身のインスタグラムを更新。“珍しい写真”を連投した。

初回にトラウトから空振り三振を仕留めるなど、立ち上がりからエンジン全開。2回無死一、二塁のピンチでは3者連続三振で切り抜け、3回にも再びトラウトから三振を奪った。最速98.5マイル（約158.5キロ）の直球などを武器に、三振を量産した。5回に3連打で先取点を許して降板。後続が打たれて3失点だったが、11三振の奪三振ショーだった。

4回0/3で86球（ストライク49球）を投げ、11奪三振2四球、4安打3失点だった。前回登板18日（同19日）のジャイアンツ戦では4回1/3を投げ4奪三振2四球、1安打無失点。レギュラーシーズンでは開幕5戦目、31日（同4月1日）の本拠地・ガーディアンズ戦で先発する。

試合後に大谷は恒例ともいえるインスタグラムのストリーズ機能を更新した。文字はなく、添えたのは4枚の写真。マウンド上から投げ込む自身の様子で、逆光になっているのか、すべてがシルエット風の顔が見えない意外なチョイスだった。（Full-Count編集部）