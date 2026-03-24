熊本工を相手に3安打14奪三振の快投…2年ぶり出場の強豪が初戦突破第98回選抜高校野球大会は24日、甲子園球場で大会第6日が行われ、第1試合では大阪桐蔭（大阪）が熊本工（熊本）を4-0で破り、2回戦進出を決めた。先発した2年生左腕の川本晴大投手が、9回14奪三振の完封勝利。圧倒的な投球内容に、SNS上では「ドラ1でウチに」「エグすぎる」と“勧誘合戦”が繰り広げられた。川本は初回からエンジン全開だった。5回まで無安打