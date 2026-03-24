熊本工を相手に3安打14奪三振の快投…2年ぶり出場の強豪が初戦突破

第98回選抜高校野球大会は24日、甲子園球場で大会第6日が行われ、第1試合では大阪桐蔭（大阪）が熊本工（熊本）を4-0で破り、2回戦進出を決めた。先発した2年生左腕の川本晴大投手が、9回14奪三振の完封勝利。圧倒的な投球内容に、SNS上では「ドラ1でウチに」「エグすぎる」と“勧誘合戦”が繰り広げられた。

川本は初回からエンジン全開だった。5回まで無安打に抑える完璧な立ち上がりを披露。6回に初安打を許し、7回には1死三塁のピンチを招いたものの、力強い直球を軸に後続を断った。打線は初回、谷渕瑛仁内野手（3年）の適時打で挙げた1点を守り抜く形となったが、川本は最後まで球威が落ちることなく150球を投げ抜き、3安打14奪三振で完封した。

大阪桐蔭は2年ぶりのセンバツ出場で、春夏通算9度の優勝を誇る強豪の底力を見せつけた。一方の熊本工は、先発した堤大輔投手（3年）が2回以降は粘りの投球で追加点を許さなかったが、打線が川本の前に沈黙した。

身長192センチ、体重95キロの大柄な体型から150キロ近い速球を連発。角度のあるサウスポーはプロでもなかなかお目にかかれない素材だ。。「また新たな怪物登場」「間違いなく来年のドラフトの目玉」「普通にドラフト1位の素材だろ笑」「2年後西宮で夢叶えようね」「大阪桐蔭の先発これで2年生なのえぐいわ」「川本くんちょっと次元違う」「まだ2年生なのに将来ドラフト1位候補」「来年阪神タイガースでお待ちしております」「ドラフト1位でウチにこない？」と期待の声が相次いだ。（Full-Count編集部）