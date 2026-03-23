3月23日放送の「HENNGE presents BIZ-TECH Lounge」は、ゲストに東京海上ホールディングス株式会社専務執行役員グループCDOの生田目雅史氏を迎えて、力を入れるDXの取り組みについて詳しくお話いただいた。なお、昨年の3月31日から始まったこの番組は、今回の放送が最終回となった。 文化放送アナウンサー・甲斐彩加（アシスタント）「まずは企業プロフィールをご紹介いたします。東京海上グルӦ