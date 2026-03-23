全国に100店舗超を展開するラーメンチェーン「壱角家」は、3月19日から4月13日までの期間、20店舗限定で「無限ライス」キャンペーンを実施中です。これに伴い、3月24日から31日までの8日間は、対象店舗を期間限定で103店舗に拡大することが発表されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】壱角家が実施する「無限ライス」キャンペーンは、期間中に麺類を注文した人限定でライス食べ放題を無料で提供するもの