大垣日大・竹岡、延長10回9奪三振で完投最後までマウンドに立ち続けた。第98回選抜高校野球大会は22日、大会4日目が行われ、大垣日大（岐阜）の左腕・竹岡大貴投手（3年）が近江（滋賀）との1回戦に先発。タイブレークの延長10回まで188球を1人で投げ抜き、チームを2-1の勝利に導いた。渾身の力を振り絞った。2点を勝ち越した延長10回。9回までに168球を投げていた竹岡は、その裏のマウンドに向かった。無死一、二塁から始まる