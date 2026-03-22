昨年の明治神宮大会の決勝カードはサヨナラ決着第98回選抜高校野球大会は22日、大会第4日目が行われ、第1試合で九州国際大付が4-3で神戸国際大付にサヨナラ勝ちした。延長11回にもつれた死闘。日曜午前9時から開始された白熱したゲームに、高校野球ファンは感動した。初回に先制した九州国際大付だったが、その後は走者を出しながらも得点が奪えず、6回に同点とされると、8回に勝ち越された。それでもその裏、2死一、三塁から