フジテレビの竹内友佳アナウンサー（３７）が２２日に自身のインスタグラムを更新し、７月上旬で退社するこを発表した。同局ではアナウンサーが大量退職する事態となっており、今月１２日には小澤陽子アナと勝野健アナも退社を報告。この約１年で定年退職者を除いても、竹内アナを含めて計８人がフジテレビを去る。竹内アナは２０１１年入社の３７歳。同期には生田竜聖アナ、三田友梨佳アナ（退社）がいる。高いアナウンス力を