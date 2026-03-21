パドレスとのOP戦で5回3安打の無失点ドジャースの山本由伸投手は20日（日本時間21日）、アリゾナ州グレンデールで行われたパドレスとのオープン戦で先発し、5回3安打無失点と好投した。7奪三振を奪う内容で、2年連続で開幕投手を務める26日（同27日）の本拠地・ダイヤモンドバックス戦へ向けて、状態の良さをアピールした。初回は3者連続空振り三振の立ち上がり。2回は連打とパスボールで1死二、三塁としたが、2者連続で空振り