『山本裕典の最強右腕オーディション』にひょうろくが候補生として参戦。『club SiVAH』在籍の本気湊からオラオラ接客を指導され、ホストの才能を開花させた。【画像】ホストの才能が開花したひょうろくの姿ABEMAにて配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の欲望をあぶり出し、つい覗き見したくなる瞬間にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。そんな同番組が今回『密会 〜口が堅い人しか来ないで