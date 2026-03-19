ラッシング「どの球も本当にキレが良かった。非常に良い状態だ」【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間19日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、アリゾナ州グレンデールで行われたジャイアンツとのオープン戦に先発登板し、5回途中1安打無失点、4奪三振2四球だった。最速99.9マイル（約160.8キロ）。2年目のダルトン・ラッシング捕手は「誰もが圧倒された」と投球を振り返った。気温37度。灼