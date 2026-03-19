ラッシング「どの球も本当にキレが良かった。非常に良い状態だ」

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間19日・アリゾナ）

ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、アリゾナ州グレンデールで行われたジャイアンツとのオープン戦に先発登板し、5回途中1安打無失点、4奪三振2四球だった。最速99.9マイル（約160.8キロ）。2年目のダルトン・ラッシング捕手は「誰もが圧倒された」と投球を振り返った。

気温37度。灼熱の太陽が照り付ける中での投球となった。初回は5球で3者凡退に。2回は先頭・ラモスの左翼線二塁打を許したが、後続を3人で片付けた。3回は2四死球などで招いた1死二、三塁ではベイリーをカーブで見逃し三振、チャップマンを遊ゴロに仕留めてピンチを脱した。4回は1死から四球で走者を出したが、続くエンカーナシオンを一ゴロ併殺打に仕留めた。5回も続投し、ブレナンを二ゴロ。ここで降板となった。

マスクを被った2年目のラッシングは「すべての球種を使った。どの球も本当にキレが良かった。これからは2ストライクから空振りを取れるように、さらに磨いていく予定だ。速球には誰もが圧倒された。非常に良い状態だ。（仕上がりには）驚きはない。どれほどの能力を持っているかは誰もが知っているし、常に完璧であることを自分に求めている。今日もそれに非常に近い投球だった」と称えた。

最速99.9マイルの速球、73マイル（約117キロ）のカーブと緩急差も抜群だった。「相手チームは分析して、何を投げてくるか突き止めようとするだろうが、73マイルから99マイルまでの球速差をカバーするのは、ほぼ不可能だ。今日は打者のバランスを崩すことができた。彼は今年サイ・ヤング賞を争いたいと考えている。彼の手助けしたいと思っている」と言葉に力を込めた。（小谷真弥 / Masaya Kotani）