歌舞伎俳優の片岡愛之助が16日、オフィシャルブログを更新。アニメ『ルパン三世』でルパンの声優を務める栗田貫一やモデルで俳優の井桁弘恵が舞台を観劇してくれたことへの感謝をつづり、舞台裏で撮影した写真を公開した。 この日、「感謝」と題してブログを更新した愛之助は、「日々役者同士のキャッチボール、お客様とのキャッチボール、沢山のパワーを頂きながら『碧翠の麗城』を勤めさせて頂いております」と近況を報告。 続